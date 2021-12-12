ПСВ вырвал победу в матче с «Неймегеном» и вернулся на первое место
ПСВ победил «Неймеген» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов.
В составе хозяев на восьмой минуте счет открыл Магнус Маттссон. У гостей по голу в концовке игры забили Йорбе Вертессен и Карлос Винисиус.
ПСВ набрал 37 очков и занимает первое место. У «Неймегена» 19 очков и 12-я позиция.
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