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ПСВ вырвал победу в матче с «Неймегеном» и вернулся на первое место

12 декабря, 23:57
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ПСВ победил «Неймеген» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов.

В составе хозяев на восьмой минуте счет открыл Магнус Маттссон. У гостей по голу в концовке игры забили Йорбе Вертессен и Карлос Винисиус.

ПСВ набрал 37 очков и занимает первое место. У «Неймегена» 19 очков и 12-я позиция.

Нидерланды. Высший дивизион. 16-й тур
12 дек, 22:00. Goffertstadion (Неймеген)
НЕК Неймеген
1:2
ПСВ
Голы
Magnus Mattsson, 8 (1:0), Вертессен, 80 (1:1), Винисиус, 90 (1:2)
НЕК Неймеген
Mattijs Branderhorst Ilias Bronkhorst Вердонк Гут Cas Odenthal Dirk Proper Брейн (Вет, 75 ) Шене Magnus Mattsson (Оле тер Хаар Ромени, 89 ) Elayis Tavsan (Дуэлунн, 83 )
ПСВ
Дроммел Мауру Жуниор (Макс, 65) Боскальи Рамальо Тезе (Ромеро, 87) ван Гинкел (Вертессен, 65) Сангаре Брума Гетце Гакпо Винисиус (Гутьеррес, 90)
Предупреждения
Шене 68, Dirk Proper 90  -  Винисиус 90

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
2-й тайм

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Евгений Петров все материалы автора
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