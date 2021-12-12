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«Аякс» дома проиграл АЗ

20:47
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«Аякс» уступил АЗ (1:2) в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов.

В составе хозяев отличился Себастьен Алле. У гостей забивали Вангелис Павлидис и Закария Абухлал.

«Аякс» имеет 36 очков и остается лидером чемпионата. Столько же у идущего вторым «Фейеноорда». У АЗ 26 очков и восьмая позиция.

Нидерланды. Высший дивизион. 16-й тур
12 дек, 18:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
1:2
АЗ
Голы
Павлидис, 50 (0:1), Алле, 73 (1:1), Абухлал, 84 (1:2), Схюрс, 90 (2:2)
Аякс
Пасвер Блинд Мартинес Ренс (Схюрс, 58 ) Тимбер Гравенберх Альварес (Классен, 58 ) Тадич Бергхайс (Данилу, 86 ) Антони Алле
АЗ
Виндаль Йенсен Вайндал Мартинс Инди Хатзидиакос Сугавара Класи Витрю (Бекема, 64) Мидтсье (Рейндерс, 76) Карлссон (Гудмундссон, 86) Павлидис (Абухлал, 64) де Вит
Предупреждения
Мартинес 32, Гравенберх 90  -  Вайндал 69

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Евгений Петров все материалы автора
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