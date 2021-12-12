«Аякс» дома проиграл АЗ
«Аякс» уступил АЗ (1:2) в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов.
В составе хозяев отличился Себастьен Алле. У гостей забивали Вангелис Павлидис и Закария Абухлал.
«Аякс» имеет 36 очков и остается лидером чемпионата. Столько же у идущего вторым «Фейеноорда». У АЗ 26 очков и восьмая позиция.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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