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«Аякс», ПСВ и АЗ вышли в 1/8 финала Кубка Нидерландов, «Фейеноорд» вылетел

02:21
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Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов.

«Аякс» разгромил «Барендрехт» (4:0). ПСВ победил «Фортуну» (2:0). АЗ выиграл у «Хераклеса» (4:1). «Фейеноорд» в дополнительное время уступил «Твенте» (1:2).

Кубок Нидерландов

1/16 финала

«Аякс» — «Барендрехт» — 4:0 (2:0)

Голы: Тейлор, 10 Данилу, 12, с пенальти, 49, Хлинссон, 89, с пенальти

ПСВ — «Фортуна» — 2:0 (1:0)

Голы: Доан, 28, 62

«Твенте» — «Фейеноорд» — 2:1 д. в. (0:1, 1:1)

Голы: Траупе, 79, Угальде, 114 — Дессерс, 47

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Евгений Петров все материалы автора
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