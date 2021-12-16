«Аякс», ПСВ и АЗ вышли в 1/8 финала Кубка Нидерландов, «Фейеноорд» вылетел
02:21
Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов.
«Аякс» разгромил «Барендрехт» (4:0). ПСВ победил «Фортуну» (2:0). АЗ выиграл у «Хераклеса» (4:1). «Фейеноорд» в дополнительное время уступил «Твенте» (1:2).
Кубок Нидерландов
1/16 финала
«Аякс» — «Барендрехт» — 4:0 (2:0)
Голы: Тейлор, 10 Данилу, 12, с пенальти, 49, Хлинссон, 89, с пенальти
ПСВ — «Фортуна» — 2:0 (1:0)
Голы: Доан, 28, 62
«Твенте» — «Фейеноорд» — 2:1 д. в. (0:1, 1:1)
Голы: Траупе, 79, Угальде, 114 — Дессерс, 47
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