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Луи ван Гал: «Если бы мне пришлось принимать решение, то я бы тоже выбрал ван Гала»

16:51
Луи ван Гал. Фото AFP
Луи ван Гал. Фото AFP
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Новый главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал, почему решил снова возглавить национальную команду.

«Потому что я хочу помочь голландскому футболу. Если бы мне пришлось принимать решение, то я бы тоже выбрал ван Гала. По всем опросам, я пользуюсь большой популярностью», — приводит слова тренера De Telegraaf.

Луи ван Гал уже работал со сборной Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата мира-2014.

Ранее главным тренером сборной был Франк де Бур, который покинул пост после Евро-2020ю

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Иван Шитик все материалы автора

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