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Гус Тил помог «Фейеноорду» разгромить «Виллем II»

19:50
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«Фейеноорд» разгромил «Виллем II» (4:0) в матче 1-го тура чемпионата Нидерландов.

Голами отметились Брайан Линссен, Луис Синистерра, Гус Тил, Науфал Баннис.

Чемпионат Нидерландов. Высший дивизион

1-й тур

«Виллем II» — «Фейеноорд» — 0:4 (0:2)

15 августа. Тилбург. Стадион «Короля Виллема II».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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