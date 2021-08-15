Гус Тил помог «Фейеноорду» разгромить «Виллем II»
19:50
«Фейеноорд» разгромил «Виллем II» (4:0) в матче 1-го тура чемпионата Нидерландов.
Голами отметились Брайан Линссен, Луис Синистерра, Гус Тил, Науфал Баннис.
Чемпионат Нидерландов. Высший дивизион
1-й тур
«Виллем II» — «Фейеноорд» — 0:4 (0:2)
15 августа. Тилбург. Стадион «Короля Виллема II».
Читайте также
Главный мусульманин российского хоккея: почему стал волонтером во время пандемии и уехал из Казани в Челябинск
7
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю