Леонид Слуцкий: «В Голландии пока ни одного плохого слова от болельщиков не услышал»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, как ему живется в Голландии.

— Я воспринимаю жизнь в Арнеме, как командировку, — рассказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ». — Длинная или короткая — это не так важно. Но для командировки здесь огромное количество плюсов. Здесь можно все спокойно распланировать, не как в Москве или Лондоне.

Конечно, культурной жизни здесь не хватает. Но раз в месяц я возвращаюсь домой и обязательно иду в театр или на концерт.

Чего еще не хватает? Русской бани.

100-тысячный город. Когда на трибунах 20 тысяч, то все тебя знают. Не знаю, плюс это или минус, но пока ни одного плохого слова не услышал.

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