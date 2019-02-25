Леонид Слуцкий - о том, как перепутал sack и suck: "Президент "Витесса" сказал, что я хорошо подстраховался"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в видео на Youtube-канале телеведущего и экс-нападающего "Крыльев Советов" Евгения Савина "КраСава" рассказал о случае, когда в беседе с голландскими СМИ перепутал слова "sack" и "suck".

– Интервью, где я перепутал "sack" и "suck"? Здесь вообще не было резонанса. В "Халле", естественно, я это слово слышал каждый день. Я не мог не выучить это слово. Спрашивал у других по поводу произношения. Все отвечали: "Нормально, ничего такого". Президент, который читает российские СМИ, сказал, что ты хорошо подстраховался на случай увольнения. На самом деле, такая реакция была только у нас. Подопечные не шутили, – сказал Слуцкий в беседе с Савиным на Youtube-канале "КраСава".

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