Леонид Слуцкий: "Караваев выбыл на три недели"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что защитник Вячеслав Караваев выбыл на три недели из-за травмы подколенного сухожилия. 23-летний россиянин получил повреждение в матче 31-го тура чемпионата Голландии против "Зволле" (4:1).

- У него проблема с подколенным сухожилием, - приводит слова Слуцкого Omroep Gelderland, - Думаю, он будет отсутствовать, по крайней мере, три недели.

В текущем сезоне Караваев провел 39 матчей за "Витесс" и отметился одной голевой передачей. Команда Слуцкого занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков.

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