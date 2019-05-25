Леонид Слуцкий: "Это самая уставшая команда, которую я когда-либо видел"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после ничьей с "Утрехтом" в первом матче финала плей-офф за выход в Лигу Европы (1:1) поблагодарил свою команду за то, что ей удалось добиться результата, несмотря на усталость.

- Это самая уставшая команда, которую я когда-либо видел в своей жизни, – сказал Слуцкий в эфире FOX Sports. - Это было очень сложно. Это похоже на марафон. В данный момент думаеv только о финише и больше ничего. Я должен поблагодарить игроков, потому что они показали характер и командный дух. В ответной встрече один гол, одна ошибка или один сэйв могут изменить все.

Чемпионат Голландии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр