Квинси Промес: «Мне кажется, что в «Аяксе» я все начал заново»

Бывший нападающий «Спартака», игрок «Аякса» Квинси Промес не боится конкуренции в новой команде, сообщает NOS.

В июне 2019-го Промес перешел из «Севильи»? в «Аякс» за 15,7 миллионов евро.

«Старт сезона получился медленным. Мне все еще нужно завоевать место в составе, так что я буду каждый день упорно работать для этого. Мне кажется, что я все начал заново. Тот факт, что Тадич, Зиеш и Нерес остались в «Аяксе» не имел никакого значения во время моего перехода в амстердамскую команду. Это не повлияло на мой выбор.

Я сохраняю спокойствие. У тренера есть планы на меня, просто пока мне не предоставили шансов. Команда не может стать чемпионом, имея в составе 11 игроков, нужны и остальные. Уверен, у меня будет шанс", — цитирует Промеса NOS.