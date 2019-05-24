Караваев и Эдегор - в старте "Витесса" на первый матч плей-офф против "Утрехта"

"Витесс" объявил состав на первый матч плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы против "Утрехта". С первых минут встречу начнет российский защитник Вячеслав Караваев.
Состав "Витесса": Пасвер, ван дер Верфф, Караваев, Матавж, Дауда, Линссен, Сереро, Эдегор, Фор, Бюттнер, Дуки.
Запасные: Эдуарду, Кларк, Али, Теландер, Бейтинк, Мусаба.
STARTING XI⚡️#utrvit pic.twitter.com/E6n3rKpHW7— Vitesse (@MijnVitesse) 24 мая 2019 г.
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