Караваев и Эдегор - в старте "Витесса" на первый матч плей-офф против "Утрехта"

"Витесс" объявил состав на первый матч плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы против "Утрехта". С первых минут встречу начнет российский защитник Вячеслав Караваев.

Состав "Витесса": Пасвер, ван дер Верфф, Караваев, Матавж, Дауда, Линссен, Сереро, Эдегор, Фор, Бюттнер, Дуки.

Запасные: Эдуарду, Кларк, Али, Теландер, Бейтинк, Мусаба.

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