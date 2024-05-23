Фариоли стал новым главным тренером «Аякса»

Франческо Фариоли возглавил «Аякс», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

35-летний специалист стал первым итальянским тренером в истории амстердамской команды.

Ранее Фариоли был главным тренером «Ниццы». Он работал в команде с 2023 по 2024 год. До этого итальянец также тренировал турецкие «Аланьяспор» и «Фатих Карагюмрюк».

«Аякс» завершил сезон чемпионата Голландии на пятом месте, набрав 56 очков. Клуб впервые с 2000 года не попал в топ-4 в Эредивизии и сыграет в квалификационных матчах за участие в Лиге Европы в следующем сезоне.