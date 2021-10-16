«Аякс» на выезде обыграл «Херенвен»
«Аякс» победил «Херенвен» (2:0) в матче девятого тура чемпионата Нидерландов.
Голы забивали Себастьен Алле и Давид Нерес. «Аякс» набрал 22 очка и занимает первое место. У «Херенвена» 13 очков и седьмое место.
Чемпионат Нидерландов. Эредивизи
9-й тур
«Херенвен» — «Аякс» — 0:2 (0:1)
Голы: Алле, 24, Нерес, 75
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