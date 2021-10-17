ПСВ дома обыграл «Зволле»
ПСВ выиграл у «Зволле» (3:1) в матче девятого тура чемпионата Нидерландов.
В составе победителей Андре Рамальо, Коди Гакпо и Оливье Боскальи. У гостей гол забил Дайшон Редан.
ПСВ набрал 21 очко и занимает второе место. У лидирующего «Аякса» на очко больше. У «Зволле» одно очко и последнее место.
Чемпионат Нидерландов
Эредивизи
9-й тур
ПСВ — «Зволле» — 3:1 (0:1)
Голы: Рамальо, 84. Гакпо, 86, Боскальи, 89 — Редан
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