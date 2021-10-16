Гол Тила не помог «Фейеноорду» обыграть «Валвейк»
«Фейеноорд» и «Валвейк» сыграли вничью (2:2) в матче девятого тура чемпионата Нидерландов.
Один из мячей у хозяев забил арендованный у «Спартака» полузащитник Гус Тил. «Фейенорд» набрал 16 очков и занимает четвертое место. У «Валвейка» семь очков и 14-е место.
Чемпионат Нидерландов
9-й тур
«Фейеноорд» — «Валвейк» — 2:2 (1:2)
Голы: Торнстра. 34, Тил, 47 — Одгор, 37, Анита 45
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