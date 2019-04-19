"Хераклес" обыграл "Херенвен" и оторвался на 4 очка от "Витесса" Слуцкого

"Хераклес" обыграл "Херенвен" в матче 31-го тура чемпионата Голландии. Это позволило команде подняться на пятое место в таблице и обойти на 4 очка "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
31-й тур
"Хераклес" - "Херенвен" - 2:1 (1:1)
Голы: Кувас, 27 - с пенальти (1:0). Ламмерс, 41 - с пенальти (1:1). Дальмау, 73 (2:1).
"Хераклес": Бласвих, Брекерс, ван ден Бейс, Россманн, Чиборра, Меркель, Осман, дос Сантос (Кнустер, 87), Петерсон, Кувас (ван дер Ватер, 75), Дальмау (Конингс, 80).
"Херенвен": Хан, Хеэг, Шмидт, Вауденберг (Торсби, 81), Пири, Ринстра, Влап (Йонсен, 81), ван Амерсфорт, Кобаяси (Хорнкамп, 89), Ламмерс, ван Берген.
Судья: Кой.
19 апреля. Алмело. Стадион "Polman Stadion".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2018-2019/