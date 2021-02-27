Главный тренер «Аякса» пожелал Промесу удачи в России
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал переход нападающего Квинси Промеса в «Спартак».
«Я буду скучать по другу. Он мне очень дорог. У нас с ним давняя история взаимоотношений, — цитирует тен Хага Voetbal Primeur. — Конечно же, я желаю ему всего наилучшего. Удачи в России».
Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан на три с половиной года. Стоимость его трансфера из «Аякса» составит 8,5 млн евро. С учетом бонусов за различные достижения хавбека в московском клубе цена сделки может вырасти до 11 млн.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также победил в споре лучших бомбардиров премьер-лиги сезона-2017/18.
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