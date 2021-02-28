«Аякс» сыграл вничью с ПСВ и сохранил отрыв в чемпионате
«Аякс» сыграл вничью с ПСВ в матче 24-го тура чемпионата Нидерландов. От поражения амстердамский клуб ушел на 92-й минуте.
«Аякс» сохраняет лидерство в таблице с шестиочковым отрывом от эйндховенцев.
В другой игре АЗ одолел «Фейеноорд» со счетом 4:2 и вышел на третье место в таблице. Хет-трик у команды из Алкмара оформил Майрон Боаду.
Чемпионат Нидерландов
Высшая лига
24-й тур
ПСВ — «Аякс» — 1:1 (1:0)
Голы: Зехави, 39 (1:0). Тадич, 90+2 (1:1).
АЗ — «Фейеноорд» — 4:2 (2:2)
Голы: Сенеси, 8 (0:1). Боаду, 22 (1:1). Синистерра, 25 (1:2). Боаду, 41 (2:2). Боаду, 64 (3:2). Копмейнерс, 76 — с пенальти (4:2).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2020-2021/
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