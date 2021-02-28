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«Аякс» сыграл вничью с ПСВ и сохранил отрыв в чемпионате

20:43
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«Аякс» сыграл вничью с ПСВ в матче 24-го тура чемпионата Нидерландов. От поражения амстердамский клуб ушел на 92-й минуте.

«Аякс» сохраняет лидерство в таблице с шестиочковым отрывом от эйндховенцев.

В другой игре АЗ одолел «Фейеноорд» со счетом 4:2 и вышел на третье место в таблице. Хет-трик у команды из Алкмара оформил Майрон Боаду.

Чемпионат Нидерландов

Высшая лига

24-й тур

ПСВ — «Аякс» — 1:1 (1:0)

Голы: Зехави, 39 (1:0). Тадич, 90+2 (1:1).

АЗ — «Фейеноорд» — 4:2 (2:2)

Голы: Сенеси, 8 (0:1). Боаду, 22 (1:1). Синистерра, 25 (1:2). Боаду, 41 (2:2). Боаду, 64 (3:2). Копмейнерс, 76 — с пенальти (4:2).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2020-2021/

Голландия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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