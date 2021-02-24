«Аякс» хочет продлить контракт с Онана. Голкипер отбывает дисквалификацию
21:18
«Аякс» рассчитывает на вратаря Андре Онана. Главный тренер амстердамской команды Эрик тен Хаг сообщил, что с 24-летним голкипером ведутся переговоры о продлении контракта, информирует De Telegraaf.
В начале февраля стало известно о дисквалификации камерунца за нарушение антидопинговых правил.
В октябре футболист из-за недомогания принял таблетку фуросемида. Это лекарство было прописано его жене.
Комиссия постановила, что в действиях Онана не было злого умысла, но спортсмен все равно должен был следить за тем, чтобы запрещенные вещества не попадали в его организм.
Срок контракта вратаря с «Аяксом» истекает летом 2022 года.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю