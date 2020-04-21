Футбольный союз Голландии хочет досрочно закончить чемпионат страны

Королевский футбольный союз Голландии (KNVB) заявил, что сезон-2019/20 должен быть завершен досрочно. Это связано с пандемией коронавируса.

Ранее премьер-министр Голландии Марк Рютте на пресс-конференции объявил, что профессионального футбола в стране не будет до 1 сентября. Матчи не станут проводить ни со зрителями, ни без них.

«Совет по профессиональному футболу намерен не продолжать соревнования в сезоне-2019/20, — говорится в заявлении организации. — На основании сегодняшнего решения правительства KNVB проведет консультации с УЕФА, после чего будет принято решение. В пятницу клубы и другие причастные стороны проведут переговоры, чтобы обсудить последствия такого решение.

До этого УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть все национальные чемпионаты. При этом в организации готовы рассмотреть некоторые особые случаи.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 538 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 176 024 человека, выздоровело — 686 226.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.