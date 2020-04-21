Голландия осталась без футбола до 1 сентября. Матчи профессиональных команд запрещены

21 апреля премьер-министр Голландии Марк Рютте на пресс-конференции объявил, что профессионального футбола в стране не будет до 1 сентября. Матчи не станут проводить ни со зрителями, ни без них.

Такое решение правительства не стало сенсацией. Эту идею поддерживали главы ряда городов. Они давно выступали за полную остановку всех турниров и начало сезона-2020/21 с 1 сентября или 1 октября. Некоторые из них опасались, что болельщики все равно станут скапливаться у закрытых стадионов во время матчей. Тогда возникла бы угрозы заражения и конфликтов. Мэр Эйндховена Йон Йорритсма был настроен категорически. Он уже не раз заявлял, что ни при каких условиях в его городе футбола летом не будет.

Фактически смирились и клубы. На решение остановить местные турниры повлиял и тот факт, что Fox Sports полностью заплатил клубам за продажу телеправ. Последний транш на сумму около 20 миллионов евро был переведен несколько дней назад.

Теперь Королевскому футбольному союзу совместно с УЕФА предстоит определить те клубы, которые будущей осенью представят страну в еврокубках. Голландцы собираются использовать сегодняшнюю таблицу, которую возглавляет «Аякс». При этом амстердамцев не станут объявлять чемпионами. Чемпиона в сезоне-2019/20 не будет.

В отборочный турнир Лиги чемпионов хотят заявить «Аякс» и АЗ, Лиги Европы — «Фейеноорд». Останется определиться с еще двумя участниками Лиги Европы, так как финал Кубка не состоялся. В нем должны были сыграть «Утрехт» и «Фейеноорд». Решение за Королевским футбольным союзом: он может провести финальный матч и поступать дальше в зависимости от его результата или же выбрать иной вариант. Исходя из турнирной таблицы, в плей-офф за Лигу Европы (в Голландии такая система) должны были играть ПСВ, «Виллем II», «Утрехт» и «Витесс». (Александр Бобров)

Чемпионат можно завершить досрочно. УЕФА больше не угрожает исключением из еврокубков