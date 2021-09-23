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Дубль Гуса Тила принес «Фейеноорду» победу над «Херенвеном»

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Гус Тиль. Фото Instagram
Гус Тиль. Фото Instagram
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«Фейеноорд» выиграл у «Херенвена» (3:1) в матче 6-го тура чемпионата Нидерландов. Роттердамский клуб одержал вторую победу кряду.

Дублем в составе победителей отметился полузащитник Гус Тил, арендованный у «Спартака» до конца текущего сезона.

«Фейеноорд» идет на 4-м месте в турнирной таблице эредивизи. «Херенвен» занимает 6-ю строчку.

Чемпионат Нидерландов

Эредивизи

6-й тур

«Фейеноорд» — «Херенвен» — 3:1 (1:0)

Голы: Тиль, 12 (1:0). Линссен, 60 (2:0). Верман, 82 (2:1). Тиль, 88 (3:1).

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Евгений Козинов все материалы автора

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