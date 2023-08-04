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4 августа, 23:18

ПСВ обыграл «Фейеноорд» и в третий раз подряд стал обладателем Суперкубка Нидерландов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ПСВ обыграл «Фейеноорд».
Фото AFP

ПСВ одержал победу над «Фейеноордом» в матче за Суперкубок Нидерландов — 1:0.

Единственный гол на 79-й минуте забил полузащитник ПСВ Ноа Ланг.

ПСВ в третий раз подряд выиграл Суперкубок Нидерландов. В двух последних сезонах команда из Эйндховена в решающей встрече обыгрывала «Аякс» (5:3 в 2022 году и 4:0 в 2021-м).

Всего ПСВ в 14-й раз стал обладателем Суперкубка страны. Команда является рекордсменом по этому показателю в Нидерландах.

ФК ПСВ
ФК Фейеноорд
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