ПСВ обыграл «Фейеноорд» и в третий раз подряд стал обладателем Суперкубка Нидерландов

ПСВ одержал победу над «Фейеноордом» в матче за Суперкубок Нидерландов — 1:0.

Единственный гол на 79-й минуте забил полузащитник ПСВ Ноа Ланг.

ПСВ в третий раз подряд выиграл Суперкубок Нидерландов. В двух последних сезонах команда из Эйндховена в решающей встрече обыгрывала «Аякс» (5:3 в 2022 году и 4:0 в 2021-м).

Всего ПСВ в 14-й раз стал обладателем Суперкубка страны. Команда является рекордсменом по этому показателю в Нидерландах.