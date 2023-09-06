Сын Рафаэла ван дер Варта подписал контракт с «Аяксом»

Дамиан ван дер Варт, сын бывшего полузащитника сборной Нидерландов Рафаэла ван дер Варта, подписал контракт с «Аяксом», сообщается на официальном сайте клуба.

17-летний полузащитник перешел из датского «Эсбьерга» и подписал контракт до 2024 года. Во время презентации он сфотографировался со своим отцом.

Рафаэл ван дер Варт является воспитанником «Аякса». Он провел за команду 156 матчей, забил 61 мяч и сделал 28 результативных передач. Кроме того, футболист выступал за «Гамбург», «Реал», «Тоттенхэм», «Бетис», «Мидтьюланд» и «Эсбьерг».