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Сын Рафаэла ван дер Варта подписал контракт с «Аяксом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дамиан и Рафаэл ван дер Варты.
Фото ФК «Аякс»

Дамиан ван дер Варт, сын бывшего полузащитника сборной Нидерландов Рафаэла ван дер Варта, подписал контракт с «Аяксом», сообщается на официальном сайте клуба.

17-летний полузащитник перешел из датского «Эсбьерга» и подписал контракт до 2024 года. Во время презентации он сфотографировался со своим отцом.

Рафаэл ван дер Варт является воспитанником «Аякса». Он провел за команду 156 матчей, забил 61 мяч и сделал 28 результативных передач. Кроме того, футболист выступал за «Гамбург», «Реал», «Тоттенхэм», «Бетис», «Мидтьюланд» и «Эсбьерг».

Рафаэл ван дер Варт
Футбол
ФК Аякс
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