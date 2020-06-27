«Фейеноорд» продлил контракт с 19-летним полузащитником, которым интересуется «Арсенал»
27 июня 2020, 08:35
«Фейеноорд» объявил о продлении контракта с полузащитником Оркуном Кекджю.
Новое соглашение с 19-летним голландцем до конца июня 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Арсенала».
В сезоне-2019/20 Кекджю провел за «Фейеноорд» 35 матчей, на его счету 3 гола и 6 результативных передач.
???????? ?— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 26, 2020
Before the weekend starts...@Orkun_Kokcu ? ????#Orkun2025 x #Feyenoord
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...