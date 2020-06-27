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«Фейеноорд» продлил контракт с 19-летним полузащитником, которым интересуется «Арсенал»

27 июня 2020, 08:35

«Фейеноорд» объявил о продлении контракта с полузащитником Оркуном Кекджю.

Новое соглашение с 19-летним голландцем до конца июня 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Арсенала».

В сезоне-2019/20 Кекджю провел за «Фейеноорд» 35 матчей, на его счету 3 гола и 6 результативных передач.

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