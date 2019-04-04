Дубль де Йонга помог ПСВ обыграть "Зволле"

ПСВ выиграл у "Зволле" (4:0) в матче 28-го тура чемпионата Голландии. У победителей дубль сделал Люк де Йонг, еще по одному мячу забили Стевен Бергвайн и Дониэлл Мален.

ПСВ набрал 70 очков и лидирует в чемпионате, опережая на два очка идущий вторым "Аякс". У "Зволле" 32 очка и 12-е место.

В следующем туре ПСВ на выезде сыграет с "Витессом" Леонида Слуцкого, а "Зволле" примет "Фортуну".

Чемпионат Голландии

Эредивизие

28-й тур

ПСВ - "Зволле" - 4:0 (1:0)

Голы: де Йонг, 24 (1:0). Бергвайн, 62 (2:0). де Йонг, 76 (3:0). Мален, 90+4 (4:0).

ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Перейро (Ихаттарен, 78), Росарио, де Йонг, Бергвайн (Гакпо, 88), Лосано (Мален, 78).

"Зволле": ван дер Харт, Лахман, Лам, ван Полен, Пал, Эхизибуэ (Элберс, 77), Клемент, Хамер (Флемминг, 78), Ти (ван Дейнен, 64), Намли, ван Крой.

Судья: ван Букел.

4 апреля. Эйндховен. Стадион "Филипс".

Все о чемпионате Голландии – здесь.