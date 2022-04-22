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Сегодня, 11:23

Де Бур: «В философии «Аякса» важно играть в привлекательный футбол, и тен Хаг определенно это реализовывал»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер академии «Аякса» Рональд де Бур поделился мнением о том, что главный тренер амстердамцев Эрик тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед».

«Ему еще предстоит проявить себя, потому что «Аякс» — это один шаг, а следующий шаг — «Манчестер Юнайтед». Это один из самых больших клубов во всем мире. Что мне нравится в Эрике, так это его трудовая этика, но также и то, что он ничего не принимает как должное, поэтому он сосредоточен на каждом аспекте. Он действительно сформировал команду так, как хотел, он не боится принимать решения и может отправить игроков на скамейку запасных, если они плохо работают. Но он честный человек. В философии «Аякса» важно играть в привлекательный футбол, и он определенно это реализовывал», — сказал де Бур в эфире BBC Radio 5 Live Breakfast.

21 апреля «МЮ» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с 52-летним голландцем рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Рональд де Бур
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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