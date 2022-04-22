Де Бур: «В философии «Аякса» важно играть в привлекательный футбол, и тен Хаг определенно это реализовывал»

Тренер академии «Аякса» Рональд де Бур поделился мнением о том, что главный тренер амстердамцев Эрик тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед».

«Ему еще предстоит проявить себя, потому что «Аякс» — это один шаг, а следующий шаг — «Манчестер Юнайтед». Это один из самых больших клубов во всем мире. Что мне нравится в Эрике, так это его трудовая этика, но также и то, что он ничего не принимает как должное, поэтому он сосредоточен на каждом аспекте. Он действительно сформировал команду так, как хотел, он не боится принимать решения и может отправить игроков на скамейку запасных, если они плохо работают. Но он честный человек. В философии «Аякса» важно играть в привлекательный футбол, и он определенно это реализовывал», — сказал де Бур в эфире BBC Radio 5 Live Breakfast.

21 апреля «МЮ» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с 52-летним голландцем рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.