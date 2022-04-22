Главный тренер «Брюгге» заменит тен Хага в «Аяксе»

Главный тренер «Брюгге» Альфред Шредер может сменить Эрика тен Хага в «Аяксе», сообщает Sky Germany.

По сведениям источника, 49-летний голландец является основным претендентом на пост главного тренера амстердамцев.

21 апреля «МЮ» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с голландцем рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.

Шредер возглавляет «Брюгге» с января 2022 года. Клуб завершил сезон на второй строчке и примет участие в плей-офф чемпионата.