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Директор «Аякса»: «Мы сделали все возможное, чтобы Эрик тен Хаг остался»

Спортивный директор «Аякса» Хамстра заявил, что клуб сделали все возможное, чтобы сохранить тен Хага
Анна Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Аякса» Джерри Хамстра сообщил о желании сохранить Эрика тен Хага на посту главного тренера команды.

«Я скажу об этом очень кратко. Мы сделали все возможное и делаем все возможное, чтобы он остался. Предлагали продлить контракт? Да. Больше денег? Предлагали. Мы сделали все необходимое. В конечном счете Эрик сам способен принять решение о своем будущем. Он достаточно взрослый и мудрый человек для этого», — приводит слова Хамстра Goal.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг договорился о четырехлетнем контракте с «Манчестер Юнайтед».

Сейчас «МЮ» возглавляет Ральф Рангник. В конце сезона он займет одну из должностей в структуре английского клуба.

Источник: https://www.goal.com/en/news/ajax-have-done-everything-to-keep-ten-hag-from-man-utd-move-says-/blt825df938612e9072

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

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28%

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1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
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Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

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Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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