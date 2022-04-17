Директор «Аякса»: «Мы сделали все возможное, чтобы Эрик тен Хаг остался»

Спортивный директор «Аякса» Хамстра заявил, что клуб сделали все возможное, чтобы сохранить тен Хага

Спортивный директор «Аякса» Джерри Хамстра сообщил о желании сохранить Эрика тен Хага на посту главного тренера команды.

«Я скажу об этом очень кратко. Мы сделали все возможное и делаем все возможное, чтобы он остался. Предлагали продлить контракт? Да. Больше денег? Предлагали. Мы сделали все необходимое. В конечном счете Эрик сам способен принять решение о своем будущем. Он достаточно взрослый и мудрый человек для этого», — приводит слова Хамстра Goal.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг договорился о четырехлетнем контракте с «Манчестер Юнайтед».

Сейчас «МЮ» возглавляет Ральф Рангник. В конце сезона он займет одну из должностей в структуре английского клуба.