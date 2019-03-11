Давид Нерес: "Если бы уехал в Китай, не попал бы в сборную Бразилии"

Нападающий "Аякса" Давид Нерес признался, что не ожидал вызова в сборную Бразилии. Он получил приглашение вместо травмированного Винисиуса из "Реала".

– В пятницу мне дважды звонили, но я не ответил, потому что обычно не отвечаю неизвестным номерам, – цитирует De Telegraaf Нереса. – Не знал, что меня вызвали в сборную, пока мне не сказали, что тренер пытался до меня дозвониться. Я немедленно перезвонил. Это была невероятная неделя. Возможно, лучшая в моей карьере. Если бы принял предложение из Китая, вероятно, не попал бы в сборную.