«АЗ» разгромил «Фейеноорд»
В перенесенном матче 4-го тура чемпионата Голландии «Фейеноорд» на своем поле с крупным счетом уступил «АЗ» — 0:3.
Клуб из Алкмара набрал 16 очков и поднялся на третью строчку в трунирной таблице. На счету «Фейеноорда» осталось 10 баллов.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
4-й тур
«Фейеноорд» — «АЗ» — 0:3 (0:1)
Голы: Боаду, 39 (0:1). Стенгс, 50 (0:2). Идрисси, 83 (0:3).
"Фейеноорд": Фермер, Боттегин, Ие, Хапс, Гертрейда, Торнстра, Тапия (Бюргер, 69), Кекджю (Ларссон, 62), Бергхейс, Нарсингх, Синистерра (Баннис, 80).
«АЗ»: Бизот, Флар, Вайтенс, Свенссон, Вейндал, Сугавара, Мидтсье (Класи, 79), Копмейнерс, Идрисси, Стенгс (Дрейф, 88), Боаду (де Вит, 80).
Предупреждения: Вейндал, 27. Синистерра, 37. Бергхейс, 44.
Судья: Камфайс (Голландия).
26 сентября. Роттердам. Стадион «Де Кайп».
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