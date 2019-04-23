"Аякс" - "Витесс": стали известны стартовые составы

"Аякс" и "Витесс" объявили составы на матч 32-го тура чемпионата Голландии. С первых минут встречу начнет хавбек красно-белых Френки де Йонг и нападающий гостей Мартин Эдегор.

Состав "Аякса": Онана, Фелтман, де Лигт, ван де Бек, Тадич, Блинд, Шене, де Йонг, Зиех, Дольберг, Тальяфико.

Состав "Витесса": Пасвер, ван дер Верфф, Кларк, Линссен, Кларк-Солтер, Сереро, Эдегор, Беро, Бейтинк, Дуки.

"Аякс" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 77 очков. "Витесс" с 47 баллами располагается на 6-й строчке.

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