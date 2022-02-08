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Сегодня, 20:14

«Аякс» хочет вернуть из «Барселоны» защитника Сержиньо Деста

Анна Горшкова
Корреспондент

«Аякс» раздумывает над тем, чтобы вернуть в команду Сержиньо Деста из «Барселоны».

Как сообщает Fichajes, футболисту может быть предложена возможность вернуться в Амстердам летом 2022 года. Это связано с тем, что защитник не смог хорошо себя проявить в «Барселоне» за два сезона.

Дест является воспитанником «Аякса» и играл за клуб с 2018 по 2020 год. В октября 2020 он перешел в испанский клуб. Сумма трансфера составила 21 миллион евро.

В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл за «Барсу» 19 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

Источник: https://www.fichajes.net/noticias/ajax-despedira-laterales-proximo-verano-20220206.html
Футбол
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