«Аякс» сыграл вничью с ПСВ, Промес отметился голом

ПСВ на своем поле сыграл вничью с «Аяксом» (1:1) в матче 7-го тура чемпионата Голландии. Встреча проходила в Эйндховене. В составе гостей отличился бывший форвард «Спартака» Квинси Промес?.

ПСВ с 14 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Голландии. «Аякс» — 1-я строчка и 14 баллов.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

7-й тур

ПСВ — «Аякс» — 1:1 (0:0)

Голы: Промес, 63 (0:1). Мален, 78 (1:1).

ПСВ: Зут, Фиргефер, Баумгартль, Дюмфрис, Хендрикс (Боскальи, 76), Росарио, Садилек (Гакпо, 76), Ихаттарен, Брума, Бергвайн, Мален.

«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Альварес, Мартинес, Дест, Тадич, Зиех, Промес, Нерес (ван де Бек, 69).

Предупреждения: Блинд, 14. Садилек, 35. Альварес, 55.

Судья: Маккели (Голландия).

22 сентября. Эйндховен. Стадион «Филипс».

«АДО Ден Хаг» — АЗ — 0:1 (0:0)

Гол: Копмейнерс, 75 — с пенальти.

«АДО Ден Хаг»: Копманс, Мейерс, Бегелсдейк, Пинас, ван Эвейк, Иммерс, Госсенс (Баккер, 72), Мэлоун, Хои (Улд-Ших, 61. Т.Нецид, 83), М.Крамер, Саммервилл.

АЗ: Бизот, Вайтенс, Свенссон, Хатзидиакос, Вейндал, Класи (Мидтсье, 82), Копмейнерс, де Вит (Гвюдмундссон, 22), Идрисси, Стенгс, Боаду (Абухлал, 60).

Судья: Линдхаут (Голландия).

22 сентября. Гаага. Стадион «Карс Джинс».