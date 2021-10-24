«Аякс» дома разгромил ПСВ
«Аякс» разгромил ПСВ (5:0) в домашнем матче 10-го тура чемпионата Нидерландов.
В составе победителей голами отметились Стивен Бергейс, Себастьян Алле, Антони, Дави Классен и Душан Тадич.
«Аякс» набрал 25 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице чемпионата, ПСВ (21) занимает второе место.
Чемпионат Нидерландов. Эредивизи
10-й тур
«Аякс» — ПСВ — 5:0 (1:0)
Голы: Бергейс, 19, Алле, 56, Антони, 66, Классен, 76, Тадич 90+2.
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