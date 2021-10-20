Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
Новости   //    Футбол   //    Голландия

«Аякс» намерен продлить контракт с защитником Альваресом

10:15

«Аякс» намерен продлить контракт с защитником Эдсоном Альваресом, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, клуб предлагает 23-летнему мексиканцу соглашение до конца июня 2025 года с увеличением зарплаты.

В сезоне-2021/22 Альварес провел 11 матчей за «Аякс», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 17 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.telegraaf.nl/sport/445610694/edson-alvarez-en-ajax-praten-over-contract-tot-2025

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
В каких продуктах содержатся углеводы?
Эксперт из США предупредил о риске войны с Россией из-за Белоруссии
0