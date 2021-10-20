«Аякс» намерен продлить контракт с защитником Альваресом
10:15
«Аякс» намерен продлить контракт с защитником Эдсоном Альваресом, сообщает De Telegraaf.
По информации источника, клуб предлагает 23-летнему мексиканцу соглашение до конца июня 2025 года с увеличением зарплаты.
В сезоне-2021/22 Альварес провел 11 матчей за «Аякс», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 17 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.telegraaf.nl/sport/445610694/edson-alvarez-en-ajax-praten-over-contract-tot-2025
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