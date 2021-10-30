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ПСВ разгромил «Твенте», «Аякс» и «Хераклес» сыграли вничью

22:00
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Состоялись матчи 11-го тура чемпионата Нидерландов.

ПСВ обыграл «Твенте» (5:2). «Хераклес» и «Аякс» разошлись миром (0:0).

«Аякс» набрал 26 очков и занимает первое место. У ПСВ 24 очка и вторая позиция.

Чемпионат Нидерландов. Эредивизи

11-й тур

ПСВ — «Твенте» — 5:2 (2:2)

Голы: Вертессен, 14, 54, Захави, 27, Винисиус, 58, 63 — Влап, 13, Зерруки, 44.

«Хераклес» — «Аякс» — 0:0

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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Никита Горшенин все материалы автора
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