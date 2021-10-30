ПСВ разгромил «Твенте», «Аякс» и «Хераклес» сыграли вничью
Состоялись матчи 11-го тура чемпионата Нидерландов.
ПСВ обыграл «Твенте» (5:2). «Хераклес» и «Аякс» разошлись миром (0:0).
«Аякс» набрал 26 очков и занимает первое место. У ПСВ 24 очка и вторая позиция.
Чемпионат Нидерландов. Эредивизи
11-й тур
ПСВ — «Твенте» — 5:2 (2:2)
Голы: Вертессен, 14, 54, Захави, 27, Винисиус, 58, 63 — Влап, 13, Зерруки, 44.
«Хераклес» — «Аякс» — 0:0
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