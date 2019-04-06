"Аякс" обыграл "Виллем II". "Ден Хаг"забил пять безответных мячей "Утрехту"

"Аякс" одержал победу над "Виллемом II" со счетом 4:1 в матче 29-го тура чемпионата Голландии. "АДО Ден Хаг" разгромил "Утрехт" на своем поле (5:0) в параллельной встрече 29-го тура.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

29-й тур

"Виллем II" – "Аякс" – 1:4 (1:2)

Голы: ван де Бек, 14 (0:1). Исак, 26 – с пенальти (1:1). Херкенс, 41 – в свои ворота (1:2). Фелтман, 53 (1:3). Зиех, 70 (1:4).

"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Льюис, Петерс, Паласиос, Анита, Краули, Льонч, Павлидис (Саддики, 90+1), Исак (Кулибали, 84), Врусай (Данкерлуи, 76).

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, де Лигт, Тадич (де Вит, 75), Шене (Хюнтелар, 75), Зиех, ван де Бек, де Йонг (Синкгравен, 84), Нерес.

Предупреждения: Краули, 13. Льюис, 29.

Судья: Маккели (Голландия).

6 апреля. Тилбург. Стадион "Koning Willem II Stadion".

29-й тур

"АДО Ден Хаг" – "Утрехт" – 5:0 (3:0)

Голы: Иммерс, 11 (1:0). Мейерс, 36 (2:0). Баккер, 37 (3:0). Нецид, 83 (4:0). Иммерс, 90 (5:0).

"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мейерс, Бегелсдейк, Пинас, Иммерс, Фалкенбург (Лоренцен, 64), Госсенс, Мэлоун, Баккер (Нецид, 77), Эль-Хаяти, Беккер (Гоппел, 72).

"Утрехт": Йенсен, Янссен, Летшерт (ван дер Марел, 46), Клайбер, Гавори (Гувара, 66), ван де Стрек, ван Оверем, Базур, Густафссон, Буссаид (Крамер, 46), Керк.

Предупреждение: Керк, 81.

Судья: Линдхаут (Голландия).

6 апреля. Гаага. Стадион "Cars Jeans Stadion".

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