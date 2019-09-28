«Аякс» обыграл «Гронинген», Промес провел полный матч

«Аякс» выиграл у «Гронингена» (2:0) в матче восьмого тура чемпионата Голландии.

После того, как гости на 73-й минуте остались в меньшинстве, «Аяксу» удалось забить дважды. Отличились Лисандро Мартинес и Клас-Ян Хюнтелар. Экс-футболист «Спартака» Квинси Промес отыграл полный матч.

«Аякс» набрал 20 очков и на данный момент занимает первое место. У «Гронингена» семь очков и 14-е место.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

8-й тур

«Аякс» — «Гронинген» — 2:0 (0:0)

Голы: Мартинес, 76 (1:0). Хюнтелар, 79 (2:0).

«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Мазрауи (Дест, 67), Мартинес, Тадич (де Йонг, 82), Зиех, ван де Бек, Промес, Нерес (Хюнтелар, 58).

«Гронинген»: Падт, ван Хинтум, Те Вирик, Зефейк, Вармердам, Итакура, Хрустич (Гудмундссон, 70), Лундквист (Эль Ханкури, 64), Эль-Мессауди, Матусива, Бенсхоп (Абсалем, 83).

Предупреждения: Те Вирик, 6. Вармердам, 8. Бенсхоп, 74. Тальяфико, 75.

Удаление: Вармердам, 73.

Судья: Кайперс (Голландия).

28 сентября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».