«Аякс» объявил о назначении Джона Хейтинги на пост главного тренера
Экс-защитник сборной Нидерландов Джон Хейтинга назначен на пост главного тренера «Аякса», сообщает пресс-служба нидерландского клуба.
Соглашение со специалистом подписано до конца сезона-2022/23.
Хейтинга работает в системе «Аякса» с 2016 года. Он сменил на посту Альфреда Шредера, об увольнении которого было объявлено 27 января.
На данным момент «Аяксиды» занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 38 очков за 19 матчей.
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