«Аякс» объявил о назначении Джона Хейтинги на пост главного тренера

Экс-защитник сборной Нидерландов Джон Хейтинга назначен на пост главного тренера «Аякса», сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

Соглашение со специалистом подписано до конца сезона-2022/23.

Хейтинга работает в системе «Аякса» с 2016 года. Он сменил на посту Альфреда Шредера, об увольнении которого было объявлено 27 января.

На данным момент «Аяксиды» занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 38 очков за 19 матчей.