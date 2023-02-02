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Эдвин ван дер Сар прокомментировал назначение Хейтинга на пост главного тренера «Аякса»

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар прокомментировал назначение Джона Хейтинга на пост главного тренера нидерландской команды.

«Мы убеждены, что это правильное решение. Джон следует осторожному и постепенному пути, который позволил ему очень хорошо развиваться как тренеру в последние годы. Джерри Хамстра, Клаас Ян Хунтелаар и я разговаривали о назначении Джона. Мы очень уверены в его качествах и видении, которые он показывает. Сейчас важно, чтобы команда набрала много очков, обрела уверенность, быстро и хорошо развивалась. У нас еще есть достаточно времени, чтобы бороться за титул в этом сезоне», — приводит слова ван дер Сара пресс-служба «Аякса».

Хейтинга работает в системе «Аякса» с 2016 года. Он сменил на посту Альфреда Шредера, об увольнении которого было объявлено 27 января.

«Аяксиды» занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 38 очков за 19 матчей.

Источник: https://www.ajax.nl/artikelen/heitinga-maakt-seizoen-af-als-hoofdtrainer-ajax/
Футбол
ФК Аякс
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«Аякс» объявил о назначении Джона Хейтинга на пост главного тренера
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