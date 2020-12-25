«Аякс» берет пример с «Баварии», «Барселоны» и «Реала»

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар заявил, что у амстердамского клуба есть амбиции стать лидером в европейском футболе. В 1/16 финала Лиги Европы команде предстоит сыграть с «Лиллем».

— Я знаю, что может быть много зависти, — сказал Ван дер Сар в интервью клубному каналу. — У «Аякса» много игроков, много спонсоров и стадион всегда полон. Все так, но мы смотрим вверх. Смотрим на «Баварию», «Барселону» и «Реал». Мы хотим чаще переживать моменты сезона-2018/19. Все основано на достижении этого в следующем году.