«Аякс» арендует нападающего «Севильи» на замену Промесу

«Аякс» уже определился с игроком, который должен заменить нападающего Квинси Промеса. Им станет форвард «Севильи» Уссама Идрисси, утверждает Voetbal International.

Клуб из Амстердама возьмет в аренду 24-летнего марокканца.

31 января появилась информация, что «Спартак» достиг значительного прогресса в переговорах с «Аяксом» о переходе Промеса.

«Спартак» хотел бы закрыть сделку как можно раньше, но в случае затягивания переговоров готов ждать до конца трансферного окна в России, которое состоится 25 февраля.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Полузащитник сборной Голландии, которому в январе исполнилось 29 лет, сыграл за «Спартак» 135 игр, забил 66 голов и отдал 33 голевые передачи. Промес защищает цвета «Аякса» с 2019 года.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах, в которых забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу.