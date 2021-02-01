Квинси Промес: «Дорога может измениться, но не миссия»

Форвард «Аякса» Квинси Промес опубликовал новую сторис в своем Instagram. Ранее, 1 февраля, в «Спартаке» сообщили о договоренности с амстердамцами о переходе 29-летнего голландца.

«Дорога может измениться, но не миссия», — подписал фото Промес.

По информации «СЭ», красно-белые арендуют нападающего у «Аякса» до конца сезона-2020/21. «Спартак» получит право обязательного выкупа игрока за 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Промес провел за «Аякс» 25 матчей, забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.