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Квинси Промес: «Дорога может измениться, но не миссия»

16:30
Квинси Промес. Фото AFP
Квинси Промес. Фото AFP
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Форвард «Аякса» Квинси Промес опубликовал новую сторис в своем Instagram. Ранее, 1 февраля, в «Спартаке» сообщили о договоренности с амстердамцами о переходе 29-летнего голландца.

«Дорога может измениться, но не миссия», — подписал фото Промес.

По информации «СЭ», красно-белые арендуют нападающего у «Аякса» до конца сезона-2020/21. «Спартак» получит право обязательного выкупа игрока за 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Промес провел за «Аякс» 25 матчей, забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.

Сторис Квинси Промеса. Фото Instagram
Сторис Квинси Промеса. Фото Instagram

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