РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: «Спартак» и «Аякс» продвинулись в переговорах по Промесу

16:18
Квинси Промес. Фото AD.
Квинси Промес. Фото AD.
Теги:

«Спартак» достиг значительного прогресса в переговорах с «Аяксом» о переходе нападающего Квинси Промеса, сообщает AD.

По данным источника, стороны близки к соглашению. Сделка пока не оформлена, но клубы значительно продвинулись в этом направлении. Завтра вечером в Голландии закрывается трансферное окно, но это не помешает «Аяксу» отпустить игрока — у «Спартака» еще есть время подписать его.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 24 матча за «Аякс» и забил шесть мячей.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир