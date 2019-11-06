Андре Онана: «Не собираюсь оставаться в «Аяксе» вечно»

Голкипер «Аякса» Андре Онана после ничьей с «Челси» (4:4) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов рассказал, что в будущем был бы непротив попробовать свои силы в чемпионате Англии.

— В Англии хорошая конкуренция, все хотят играть здесь, — цитирует голкипера BBC. Но для этого нужно получить свой шанс. АПЛ — турнир не для всех, посмотрим, сейчас я в «Аяксе». Не собираюсь оставаться здесь вечно, но сейчас сосредоточен только на «Аяксе».

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