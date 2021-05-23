Адвокат не смог сдержать слезы после последнего матча в карьере
16:56
73-летний Дик Адвокат в воскресенье, 23 мая проводил последний матч в своей тренерской карьере. «Фейеноорд» под руководством Адвоката обыграл «Утрехт» (2:0) и завоевал путевку в Лигу конференций.
После финального свистка Адвокат с трудом сдерживал слезы, выйдя на газон. Под овации болельщиков тренер ускорился, желая поскорее оказаться в подтрибунном помещении, чтобы фанаты не видели его слез.
Напомним, в свое время Дик Адвокат возглавлял «Зенит» и сборную России.
Читайте также
7
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю