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Адвокат не смог сдержать слезы после последнего матча в карьере

16:56
Дик Адвокат. Фото ФК «Фейеноорд».
Дик Адвокат. Фото ФК «Фейеноорд».
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73-летний Дик Адвокат в воскресенье, 23 мая проводил последний матч в своей тренерской карьере. «Фейеноорд» под руководством Адвоката обыграл «Утрехт» (2:0) и завоевал путевку в Лигу конференций.

После финального свистка Адвокат с трудом сдерживал слезы, выйдя на газон. Под овации болельщиков тренер ускорился, желая поскорее оказаться в подтрибунном помещении, чтобы фанаты не видели его слез.

Напомним, в свое время Дик Адвокат возглавлял «Зенит» и сборную России.

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