Адвокат не смог сдержать слезы после последнего матча в карьере

73-летний Дик Адвокат в воскресенье, 23 мая проводил последний матч в своей тренерской карьере. «Фейеноорд» под руководством Адвоката обыграл «Утрехт» (2:0) и завоевал путевку в Лигу конференций.

После финального свистка Адвокат с трудом сдерживал слезы, выйдя на газон. Под овации болельщиков тренер ускорился, желая поскорее оказаться в подтрибунном помещении, чтобы фанаты не видели его слез.

Напомним, в свое время Дик Адвокат возглавлял «Зенит» и сборную России.