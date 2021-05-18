Дик Адвокат подтвердил, что Гус Тил продолжит карьеру в «Фейеноорде»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что полузащитник «Спартака» Гус Тил продолжит карьеру в голландском клубе.

«У него не очень получилось в России, но все прекрасно помнят его игру за «АЗ». Теперь у него будет шанс вновь продемонстрировать свои лучшие качества», — приводит слова Адвоката Voetbal Zone.

Ранее сообщалось, что клуб из Роттердама будет полностью выплачивать зарплату игрока. При этом «Спартак» продлит контракт с Тилом, так как не хочет терять 18 миллионов евро, которые были потрачены на его трансфер.

Текущий сезон 23-летний Тил провел в аренде у «Фрайбурга». За немецкий клуб хавбек провел 7 матчей в бундеслиге и не отметился результативными действиями. В четырех матчах региональной лиги Тил забил 4 гола.