Футбол
Нидерланды (Голландия)
Новости
Таблица Календарь
Новости   //    Футбол   //    Голландия

Дик Адвокат подтвердил, что Гус Тил продолжит карьеру в «Фейеноорде»

15:48
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
Гус Тил. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что полузащитник «Спартака» Гус Тил продолжит карьеру в голландском клубе.

«У него не очень получилось в России, но все прекрасно помнят его игру за «АЗ». Теперь у него будет шанс вновь продемонстрировать свои лучшие качества», — приводит слова Адвоката Voetbal Zone.

Ранее сообщалось, что клуб из Роттердама будет полностью выплачивать зарплату игрока. При этом «Спартак» продлит контракт с Тилом, так как не хочет терять 18 миллионов евро, которые были потрачены на его трансфер.

Текущий сезон 23-летний Тил провел в аренде у «Фрайбурга». За немецкий клуб хавбек провел 7 матчей в бундеслиге и не отметился результативными действиями. В четырех матчах региональной лиги Тил забил 4 гола.

Читайте также

«Спартак» отреагировал на непопадание Ларссона в символическую сборную сезона РПЛ, пошутив над Малкомом
Солдаты НАТО устроили драку с тремя женщинами в Эстонии
Мать отбила несовершеннолетнюю дочь от насильника
Видео: Кого шел расстреливать в школу казанский преступник

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд