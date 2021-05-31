«Аякс» хочет купить Бергвайна у «Тоттенхэма»
10:30
В «Аяксе» хотят подписать нападающего «Тоттенхэма» Стевена Бергвайна. Голландский клуб готов предложить за игрока 15 миллионов евро, сообщает Ву Telegraaf.
Но «шпоры», в свою очередь, хотят получить за 23-летнего игрока не менее 25 млн евро.
Лондонцы купили Бергвайна зимой 2020 года у ПСВ за 32 млн евро.
За два сезона Стевен провел в АПЛ 35 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 ассиста.
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