«Аякс» хочет купить Бергвайна у «Тоттенхэма»

В «Аяксе» хотят подписать нападающего «Тоттенхэма» Стевена Бергвайна. Голландский клуб готов предложить за игрока 15 миллионов евро, сообщает Ву Telegraaf.

Но «шпоры», в свою очередь, хотят получить за 23-летнего игрока не менее 25 млн евро.

Лондонцы купили Бергвайна зимой 2020 года у ПСВ за 32 млн евро.

За два сезона Стевен провел в АПЛ 35 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 ассиста.