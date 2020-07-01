Защитник «ПСЖ» Куасси перешел в «Баварию» на правах свободного агента
1 июля 2020, 11:34
Защитник Танги Куасси перешел в «Баварию» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
18-летний француз подписал контракт с немецким клубом до конца июня 2024 года.
Куасси дебютировал за основной состав «ПСЖ» в сезоне-2019/20. Защитник провел за команду 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
#FCBayern sign Tanguy Nianzou Kouassi on a contract until 2024 ?? #ServusTanguy ??? #MiaSanMia pic.twitter.com/ZurgSqVVBl— FC Bayern English (@FCBayernEN) July 1, 2020
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