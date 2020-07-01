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Защитник «ПСЖ» Куасси перешел в «Баварию» на правах свободного агента

1 июля 2020, 11:34

Защитник Танги Куасси перешел в «Баварию» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

18-летний француз подписал контракт с немецким клубом до конца июня 2024 года.

Куасси дебютировал за основной состав «ПСЖ» в сезоне-2019/20. Защитник провел за команду 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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