Защитник «ПСЖ» Куасси перешел в «Баварию» на правах свободного агента

Защитник Танги Куасси перешел в «Баварию» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

18-летний француз подписал контракт с немецким клубом до конца июня 2024 года.

Куасси дебютировал за основной состав «ПСЖ» в сезоне-2019/20. Защитник провел за команду 13 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.